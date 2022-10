Depois do empate a uma bola no Estádio da Luz, Roger Schmidt não espera facilidades no encontro com o Paris Saint-Germain, esta terça-feira. O treinador do Benfica antecipa um jogo complicado e deu a receita para ganhar ao campeão francês.

«Espero um jogo difícil mais uma vez. Foi um jogo intenso no nosso estádio, sentimos que jogámos contra uma equipa de nível top da Europa, com muita qualidade individual. Foi um jogo aberto, tivemos de sofrer, mas amanhã vai ser o mesmo. Eles vão ter a vantagem de jogar em casa, mas mesmo assim temos de ter a mesma abordagem, jogar com bravura, acreditar em nós mesmos e jogar bom futebol», começou por dizer o treinador dos encarnados na antevisão à partida.

Schmidt reconheceu ainda que a ilação que retirou do primeiro jogo com os parisienses é que «é muito difícil batê-los».

«Aprendemos que precisamos de uma exibição top, boa conexão entre os jogadores, temos de estar todos juntos no campo: estar tática e mentalmente a top e acreditar em nós. Mas este é um novo jogo, uma nova história e amanhã temos de estar prontos para um jogo diferente, mas um adversário muito forte», vincou.

Apesar da forte presença da comunidade portuguesa em Paris, o treinador do Benfica não acredita que o Parque dos Príncipes se transforme num «mini-Estádio da Luz», esta terça-feira.

«Não penso isso. Mas acho que vai haver uma boa atmosfera no estádio com os adeptos do PSG e os nossos adeptos costumam estar presentes nos jogos fora, como já mostraram nesta época. Sou um treinador novo, mas já tive impressões disso com a Juventus, apoiaram-nos muito bem. Não estamos sós neste estádio, sabemos disso e queremos dar aos adeptos um bom jogo de futebol», rematou.

Benfica e PSG defrontam-se a partir das 20h00 desta terça-feira, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.