Nico Otamendi foi o porta-voz da equipa do Benfica na véspera do duelo contra o PSG, no Parque dos Príncipes. O internacional argentino elogiou António Silva, jovem jogador com quem tem feito dupla no eixo defensivo dos encarnados depois da lesão sofrida por Morato.



«É um jovem que está predisposto a aprender, aconselhamo-lo para o bem, que tenha sempre os pés na terra. Um jogador quando começa e está bem, pode-se confundir. Mas ele treina bem, escuta os conselhos dos mais velhos e isso é importante. É jovem e com qualidade. Está a render e estamos muito contentes com ele, porque é uma pessoa humilde, trabalhadora e que tenta fazer tudo da melhor maneira», referiu o capitão das águias, em conferência de imprensa.



