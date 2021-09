O jogo desta terça-feira, 20h00, entre o FC Porto e o Liverpool, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai ter lotação esgotada, anunciaram os dragões.

Recorde-se que, devido às regras sanitárias por causa da pandemia de covid-19, nesta altura é permitida apenas 50 por cento da capacidade máxima do estádio. Será assim perante meia casa que os dragões e os reds vão defrontar-se.

Para o acesso ao Estádio do Dragão, todos os maiores de 12 anos terão de apresentar certificado de vacinação, certificado de recuperação, um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, ou um teste antigénio certificado, fazendo prova de identidade, com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do jogo.