O FC Porto vai a jogo com o Liverpool esta terça-feira às 20:00, no Estádio do Dragão, em partida a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Do lado dos azuis e brancos, destaque para a ausência de Mbemba, por castigo, e para dúvida sobre a presença de Pepe no encontro, por lesão. Em conferência de imprensa de antevisão à partida contra os Reds, Sérgio Conceição afirmou que a situação do central português não era «risonha», e que o jogador não chegou a treinar na véspera do embate para a Champions.

Já nos comandados de Jurgen Klopp, o foco está na ausência de Trent Alexander-Arnold, que não viajou com a equipa para a Invicta. Harvey Elliott e Thiago Alcântara são baixas por lesão, e Naby Keita, que está na lista de convocados para o jogo, permanece em dúvida.

A equipa inglesa poderá então alinhar com Alisson na baliza, e Milner Matip, Van Dijk e Robertson na defesa. Curtis Jones, Fabinho e Henderson deverão ser os eleitos de Klopp para o meio-campo, com Salah, Diogo Jota e Mané na frente de ataque.

