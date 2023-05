O português Rafael Leão é a principal ausência no dérbi entre Milan e Inter de Milão, das meias-finais da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 desta quarta-feira, no San Siro.

Acompanhe o Milan-Inter no AO VIVO do Maisfutebol

O internacional português não consta no onze inicial dos rossoneros, nem mesmo no banco de suplentes. Leão, refira-se, teve de ser substituído no último fim de semana aos 11 minutos por problemas físicos na zona da virilha e, na manhã desta terça-feira, até trabalhou no relvado, mas à parte dos companheiros.

O encontro entre as duas equipas italianas, a contar para a primeira mão das «meias» da Champions, vai ser transmitido na TVI.

As equipas oficiais:

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz e Giroud.

Suplentes: Mirante, Nava; Ballo, Rebic, Kalulu, Origi, Thiaw, Junior Messias, Pobega, Gabbia e De Ketelaere.

INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko.

Suplentes: Handanovic, Cordaz; Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Zanotti, Brozovic e Lukaku.