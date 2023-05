O treinador do Milan, Stefano Pioli, sublinhou esta terça-feira que não é possível correr riscos com o estado físico do futebolista português Rafael Leão, garantindo que, se ele estiver bem, vai a jogo, mas que se não estiver, nem no banco se senta no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ante o Inter.

Na entrevista à Sky Sport Itália, em dia de conferência de imprensa de antevisão, Pioli disse que «sim» quando questionado sobre se Leão poderia jogar caso estivesse bem e completou a ideia.

«Ou ele está apto para jogar ou nem vai para o banco. Se houver riscos, não vamos corrê-los. Não podemos. Vai depender muito da intensidade de trabalho que ele poderá fazer amanhã», começou por dizer.

«A lesão é num músculo que é acionado apenas em algumas situações, mas que pela qualidade e pelas características do jogador, precisa de estar a 100 por cento», explicou Pioli.

Já na conferência de imprensa, o técnico voltou a falar sobre Leão. «Hoje vou dormir tranquilo. Amanhã de manhã, o Rafa [Leão] e o médico é que vão comunicar-me quais são as condições. Preferia ter feito o teste hoje para estar um pouco mais tranquilo, mas não é possível. Espero poder colocar em campo a melhor equipa, com os jogadores que estão bem. O Rafa tem características únicas nesta equipa, mas se ele não conseguir, vamos jogar com outras características», observou.

Sobre se Leão poderia ser rendido por Saelemaekers, Pioli não negou nem confirmou, mas diz que isso foi trabalhado. «Durante os treinos utilizei-o muitas vezes na esquerda, com o Brahim Díaz na direita, esteve sempre bem lá e vamos ver as escolhas que eu vou fazer», apontou.

O Milan-Inter está agendado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.