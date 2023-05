O futebolista português Rafael Leão trabalhou no relvado na manhã desta terça-feira, mas à parte dos companheiros do Milan, sendo dúvida para o jogo ante o Inter, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O atacante luso de 23 anos, substituído aos 11 minutos do jogo caseiro ante a Lazio, no sábado, saiu com um problema físico na zona da virilha.

Leão fez tratamento e trabalho de ginásio na segunda-feira, tendo esta manhã evoluído com corrida leve e alguns alongamentos, mas ainda à margem do grupo orientado pelo treinador Stefano Pioli.

O Milan-Inter está agendado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Esta noite, há a primeira mão da outra meia-final, em Espanha, entre Real Madrid e Manchester City.