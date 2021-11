O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, antecipou um FC Porto motivado em Anfield, para o embate da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual os azuis e brancos vão lutar pelo apuramento para a próxima fase, algo que a equipa inglesa já garantiu e com o primeiro lugar do grupo B.

«Sabemos que o nosso oponente [FC Porto] vai estar motivado ao mais alto nível por duas razões principais. Uma, nós ganhámos lá de uma forma que eles com certeza não gostaram. Outra, se eles ganharem, têm o último jogo do grupo contra o Atlético de Madrid, então é o que eles querem», reconheceu o técnico alemão, na conferência de imprensa de antevisão, ao início desta tarde.

«Vai ser um jogo difícil para nós e espero que toda a gente em Anfield esteja no seu melhor, porque é um jogo de Liga dos Campeões e nunca tomas as coisas como garantidas. Espero que ninguém faça isso, todos juntos temos de estar prontos para a luta e estou confiante que conseguiremos isso», continuou Klopp, falando de como é que se prepara um jogo que, pura e matematicamente nas contas do apuramento, já nada conta para a sua equipa.

«Não é difícil, a diferença é que, quando assinas um contrato com o LFC [Liverpool], como treinador e como jogador tu tens que ganhar os jogos todos, a cada jogo que jogas toda a gente espera isso. Então, isso significa que há muita pressão sobre os nossos ombros, é uma ligeira diferença o não ter de ganhar o jogo amanhã, mas nós queremos ganhar o jogo», expressou Klopp, esperando que a sua equipa jogue com liberdade, mas com responsabilidade e compromisso.

«Na nossa história na Liga dos Campeões, desde que eu cheguei aqui, normalmente lutamos até ao último segundo do último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Este ano é diferente, mas é a única coisa diferente. Na verdade, isso não está na minha cabeça, mas eu sei a diferença. Vamos apenas tentar ganhar o jogo amanhã à noite», disse.