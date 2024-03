Francisco Conceição foi o jogador escolhido pelo FC Porto para projetar o jogo com o Arsenal e deixou elogios ao treinador e pai Sérgio. Já o técnico portista, recordou o crescimento do extremo na equipa, isto depois de ter iniciado a temporada como suplente, antes de assumir um lugar no onze.

«Não é só o Francisco. O Nico e o Varela são jogadores jovens e, mesmo o Evanilson, o Pepê e o Galeno estão num processo de evolução. Sabemos da qualidade que têm e depois há momentos que eles vão passando, a travessia no deserto, com essa azia por terem menos minutos, mas continuam a trabalhar no máximo e a perceber o que têm de fazer para serem melhores jogadores dentro das tarefas que têm. E não é fácil. Quando se dá a oportunidade, têm de ter continuidade e dar uma resposta positiva. Só aqueles que acreditam nos momentos mais difíceis é que depois chegam e conseguem. Estou a lembrar-me de vários jovens que passaram pelas nossas mãos e que tiveram êxito ao passarem por isso», disse Conceição na antevisão ao duelo com os «gunners».

O treinador do FC Porto não quis «entrar no plano pessoal» e falar da convivência com o filho fora do Olival, mas salientou a qualidade dos jovens que compõem o plantel azul e branco.

«Estamos preocupados com as diferentes dinâmicas do Arsenal. O Francisco faz parte de um grupo jovem que temos, só o Pepe é que faz equilibrar (risos). Temos um grupo com qualidade, é uma maravilha representarem um clube histórico como o FC Porto e estarem nestes palcos. Depois, tem outro lado, que é o lado da pressão e eles têm de evoluir a ganhar. Temos de perceber que representamos um clube, percebendo a diferença para aquilo que representa o Arsenal, que todas as semanas tem testes incríveis, são Ligas dos Campeões todas as semanas para eles, no campeonato mais valioso e competitivo do mundo», frisou.

«O padrão não é aquilo que tivemos com o Arsenal em casa, em termos estratégicos e daquilo que os jogadores deram, mas os jovens fizeram um jogo sublime, fantástico. Isso não chega. O Arsenal amanhã [terça-feira] vai criar diferentes problemas, temos de antecipar esses problemas perante algumas nuances diferentes em que vão querer ser mais competentes do que no Dragão, não por demérito do Arsenal, mas por grande mérito do FC Porto. Amanhã [terça-feira] temos outro teste muito difícil, mas estamos prontos para ir à luta», concluiu.

FC Porto e Arsenal medem forças na segunda mão dos oitavos de final da Champions esta terça-feira, às 20h00, no Emirates. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.