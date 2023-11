Após a vitória do Real Madrid frente ao Sp. Braga (3-0), Carlo Ancelotti foi questionado sobre uma provocação de Gerard Piqué, que catalogou a última Champions conquistada pelos 'merengues' como um «milagre».

«A última Champions do Real Madrid foi um milagre, foram inferiores em todas as eliminatórias. Ninguém se vai lembrar dela», atirou o antigo jogador do Barcelona, em declarações à rádio RAC1.

O treinador do Real Madrid foi paradigmático na resposta. «O Piqué vive no seu próprio mundo, que não é o mundo do madridismo. Nenhum madridista vai-se esquecer da 14.ª (Champions). Vai ser recordada para toda a vida», salientou Carlo Ancelotti.

O clube espanhol venceu a última Liga dos Campeões na temporada 2021/22, batendo na final o Liverpool, pela margem mínima (1-0), com um golo de Vinícius Júnior.