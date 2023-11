Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, em declarações à Eleven na DAZN, após a derrota na visita ao Real Madrid (3-0), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«[Dois golos de rajada deixaram tudo mais complicado?] O minuto 60 acaba por ser determinante para o resultado. Não ponho em causa a vitória do Real Madrid, não me parece que esteja em causa, mas valorizo o que fizemos, principalmente na primeira parte, de bom nível, em que justificámos fazer pelo menos um golo. Tivemos uns primeiros 20 minutos muito bons, fomos uma equipa com muita personalidade. Um penálti falhado, outra grande oportunidade que não conseguimos concretizar. O futebol resume-se a isto. Não há muito mais a dizer. Tentámos, dentro das nossas possibilidades, levar o jogo até ao fim, mas aqueles dois golos seguidos perto do minuto 60 acabaram por condicionar o resultado.

[Penálti falhado por Álvaro Djaló] A responsabilidade é levantar a cabeça e olhar para as próximas oportunidades que terá pela frente. Era a nossa primeira opção para bater a grande penalidade, portanto, tudo certo, tudo correto. Falhar faz parte do que é o jogo. Lamentamos por isso, mas não podemos fazer muito mais.

[O sonho de continuar na Champions continua vivo?] Claro que sim. Parece-me justo dizer, porque sinto-me desiludido pelo resultado, mas também pelos meus adeptos, que hoje estiveram connosco e fizeram um apoio extraordinário, o meu muito obrigado. Hoje não conseguimos dar o resultado que eles mereciam, mas tudo iremos fazer para, num futuro muito breve, dar a volta à situação. Destacar o que foi o apoio que me emocionou, pela forma como se comportaram. O Sp. Braga cresce se tivermos adeptos como estes.»