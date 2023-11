Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, em declarações à Eleven na DAZN, após a derrota na visita ao Real Madrid (3-0), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Uma derrota custa sempre. Sabíamos que iríamos ter um jogo extremamente difícil com uma equipa recheada de talento, a mais titulada da Liga dos Campeões. Entrámos muito fortes no jogo, conseguimos o penálti e infelizmente falhámos. Não sabemos o que se iria passar se tivéssemos marcado, mas, a seguir a essa entrada forte, o Real Madrid reagiu e acabou por ficar por cima do jogo e marcou os golos.

[O que se diz a um jogador jovem que falha um penálti no Bernabéu?] Não disse nada de especial. O Álvaro é o escolhido para bater os penáltis, já marcou e agora falhou, mas é assim, é a vida de um jogador. Só falha quem marca e aconteceu ao Álvaro, mas de certeza que no próximo ele vai assumir e vai fazer golo.

[Empate do Nápoles deixa Sp. Braga na luta] Enquanto matematicamente for possível o apuramento vamos tentar lutar por ele, sabendo que temos dois jogos difíceis com o Union Berlim e o Nápoles, mas estamos aqui para bater-nos nesses jogos e darmos o máximo para conquistar essas vitórias.»