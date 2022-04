Karim Benzema foi a grande figura da vitória do Real Madrid em casa do Chelsea, campeão Europeu em título, ao marcar os três golos do 3-1 dos merengues na primeira mão dos quartos de final da Champions.

Mas segundo confessou Carlo Ancelotti após a partida, o avançado francês esteve perto de ser substituído no onze titular pelo… massagista.

«Quando saímos do autocarro disse-lhe que ele não ia jogar porque não encontrava a credencial [para entrar nos estádio]. Até mandei o massagista aquecer no lugar dele», revelou, sorridente, a um canal italiano.

«Por sorte, lá a encontrou», rematou o treinador italiano do Real Madrid.

