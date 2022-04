«São noites mágicas, como foi a do PSG.»

Foi esta a afirmação de Karim Benzema segundos depois do final da vitória do Real Madrid em casa do Chelsea, na qual brilhou com um hat-trick.

E, de facto, olhando para os números – divulgados pela Opta e pelo Gracenote –, foi mesmo uma noite mágica.

Desde logo, Benzema tornou-se o quarto jogador a marcar três golos em jogos consecutivos na história da Liga dos Campeões, depois de Luiz Adriano (2014), Leo Messi (2016) e Cristiano Ronaldo.

Por falar em Ronaldo, o internacional francês é o segundo jogador dos merengues este século a estar envolvido em pelo menos 50 golos (golos e assistências) numa época. O primeiro, lá está, foi o jogador português – fê-lo em oito ocasiões.

De resto, o avançado de 34 anos é o primeiro futebolista a marcar um hat-trick ao Chelsea em provas europeias, e o primeiro francês na história a fazer dez ou mais golos numa só edição da Champions League.

