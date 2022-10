O Sevilha venceu esta terça-feira na receção ao Copenhaga (3-0) e assegurou a permanência nas competições europeias.

Os golos surgiram todos já no segundo tempo, por Youssef En-Nesyri (61m), Isco (88m) e Montiel (90+2m). No quinto minuto de compensação, Davit Khocholava ainda viu cartão vermelho direto.

Com este triunfo, a equipa espanhola garante, pelo menos, a presença na Liga Europa, já que soma cinco pontos após outros tantos jogos disputados e ocupa o terceiro lugar no grupo G da Liga dos Campeões.

Já os dinamarqueses estão na última posição (dois pontos) e arredados das duas provas europeias. Esta noite, o Borussia Dortmund (sete) recebe o Manchester City e também pode acabar definitivamente com as esperanças do Sevilha da Champions.

