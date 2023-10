Antonio Rudiger desentendeu-se com um elemento do Sporting de Braga após o duelo dos bracarenses com o Real Madrid, que se disputou na última terça-feira, na Pedreira. No dia seguinte ao encontro, esta quarta-feira, o internacional germânico esclareceu o que se passou, através de uma mensagem nas redes sociais, sublinhando que não foi alvo de insultos racistas conforme chegou a adiantar a imprensa espanhola.



«Está tudo bem outra vez, malta - estou tranquilo. Ele não proferiu insultos racistas, houve apenas uma pequena discussão depois de os nossos caminhos se terem cruzados após o apito final. Vamos focar no sábado», escreveu o central dos merengues na rede social «X».



Recorde-se que o Real Madrid derrotou o Sporting de Braga por 2-1 com golos de Rodrygo e de Bellingham. Álvaro Djaló anotou o tento de honra dos arsenalistas.



Pode ver a confusão entre Rudiger e um elemento dos bracarenses após o apito final no vídeo associado ao artigo [Imagens vídeo ELEVEN/DAZN].