O Sp. Braga resistiu a uma hora de jogo em inferioridade numérica, por expulsão de Niakaté, mas conseguiu garantir um empate na receção ao Union Berlim (1-1), na 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Na última jornada, a equipa de Artur Jorge vai a Nápoles com todos os cenários em aberto: ainda pode ser segundo e está em vantagem para o terceiro lugar, mas pode igualmente ser eliminadas das competições europeias.

Os jornais internacionais elogiam a postura bracarense, a jogar com 10, criticando um Union Berlim que continua a atravessar uma enorme crise de resultados.

Leia o que escreve a imprensa internacional:

Bild

«Novo treinador, velha tristeza! Três dias após a contratação do novo treinador Nenad Bjelica, o Union Berlim só conseguiu empatar 1-1 no terreno do Sporting Braga na Liga dos Campeões, apesar de ter estado em vantagem numérica durante 60 minutos.»

Kicker

«Apesar de ter estado na frente mais de 60 minutos e de ter vantagem ao intervalo, o Union Berlim não conseguiu a tão almejada primeira vitória na Liga dos Campeões. A estreia de Nenad Bjelica termina com um 1-1, o que significa que os berlinenses ainda têm chances de passar para a Liga Europa, apesar de um desempenho dececionante. Porém, para que isso aconteça é necessária uma vitória em casa sobre o Real Madrid.»

Marca

«Repartição de pontos no Estádio Municipal de Braga. As duas equipas ficam insatisfeitas com o resultado, já que necessitavam da vitória para continuarem a sonhar com o bilhete para a próxima fase da Liga dos Campeões. O resultado sabe a pouco e não muda as coisas.»

AS

«O Union continua no buraco. Os alemães ainda podem ficar em terceiro, mas não dependem de si mesmos. Já são dezasseis jogos sem vencer. O Sp. Braga, para quem o empate bastará, está com um pé e meio na Liga Europa.»

L'Équipe

«Sobrecarregados pela expulsão de Niakaté (31), os locais sofreram o golo inaugural de Gosens. Reagiram bem no segundo tempo e empataram por intermédio de Djaló. Os berlinenses e o seu novo treinador continuam incapazes de vencer. O desfecho oferece ao Sp. Braga uma 'final' frente ao Nápoles pelo 2.º lugar.»