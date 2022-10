O Sporting recebe o Marselha a partir das 20 horas desta quarta-feira, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, em Alvalade.

Os leões partem para a jornada na liderança do grupo e vão ter pelo menos uma (ou mais) mudanças no onze inicial, face ao último jogo oficial, ante o Santa Clara, para a Liga portuguesa.

O guarda-redes espanhol Antonio Adán cumpre castigo após a expulsão em Marselha, no jogo ganho pelos franceses por 4-1 há oito dias, sendo Franco Israel a aposta confirmada pelo treinador Ruben Amorim para a baliza.

Na defesa, St. Juste é baixa e vai ser substituído no onze inicial, sendo que Pedro Porro também está na calha para voltar à titularidade, depois de ter recuperado de lesão. Na frente, também são possíveis as mudanças para o encontro, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.

Os leões são seguidos na classificação por Tottenham e Eintracht Frankfurt (ambos com quatro pontos) e Marselha, com três.