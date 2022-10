Marcus Edwards apontou o golo do Sporting, no empate em casa do Tottenham (1-1), aos 22 minutos, depois de um remate de fora da área. Para Freddie Ljungberg, antiga lenda do Arsenal, Hugo Lloris ficou mal na fotografia e teve responsabilidades no golo do extremo inglês.

«Foi uma jogada rápida, mas o Edwards estava muito, muito longe. Peço desculpa, mas Lloris, tens de fazer melhor do que isto, especialmente quando há tanto em jogo. Ele tem tido alguns problemas ultimamente», frisou o antigo médio dos gunners num espaço de comentário na CBS Sports.

Recorde-se que, com este resultado, o Tottenham mantém-se no primeiro lugar, mas ainda está tudo em aberto à partida para a última jornada. Os spurs têm oito pontos, seguidos de Sporting (sete), Frankfurt (sete) e Marselha (seis).

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]