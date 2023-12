Os futebolistas Wenderson Galeno (FC Porto) e Ángel Di María (Benfica) integram a equipa da semana na Liga dos Campeões, anunciou a UEFA, ao início da tarde desta quinta-feira, depois da realização da 6.ª e última jornada da fase de grupos.

O onze ideal é composto, além de Galeno e Di María, pelo guarda-redes Frederik Ronnow (Union Berlin), pelos defesas Denis Vavro (Copenhaga), Natan (Nápoles) e Kevin Diks (Copenhaga), pelos médios Kingsley Coman (Bayern Munique), Warren Zaïre-Emery (PSG), Przemyslaw Frankowski (Lens) e Samuel Lino e pelo avançado Joselu (Real Madrid).

Galeno foi decisivo no triunfo por 5-3 ante o Shakhtar, na quarta-feira, que confirmou o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com dois golos e duas assistências.

Já Di María fez um golo e uma assistência no triunfo do Benfica ante o Salzburgo, por 3-1, na terça-feira, que confirmou o acesso dos encarnados ao play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.