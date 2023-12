O futebolista do Benfica, Arthur Cabral, é um dos quatro candidatos para golo da semana na 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto Di María (Benfica) e Wenderson Galeno são candidatos a melhor jogador da jornada, anunciou a UEFA, ao final da última noite.

Para golo da jornada, Arthur Cabral, que decidiu o apuramento do Benfica para a Liga Europa em Salzburgo, concorre com Joelinton (Newcastle), Oscar Bobb (Manchester City) e Samuel Lino (Atlético Madrid).

Para jogador da jornada, Di María e Galeno têm a concorrência de Joselu (Real Madrid) e também de Samuel Lino, o único que pode vencer as duas distinções da semana.

🏠 Joelinton blasts home

🌪️ Arthur Cabral on the spin

⚡ Oscar Bobb bobs in and out

📐 Samuel Lino finds the top corner



