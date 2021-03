Guarda-redes do Chelsea, Willy Caballero deixou elogios ao FC Porto, numa espécie de antevisão ao embate entre as duas equipas, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«O FC Porto é um pouco como o Málaga [na época 2012/13]. É aquela equipa que todos querem enfrentar ou que acham que é acessível, mas pelo que demonstrou contra a Juventus e na fase de grupos é uma equipa que tem muita disciplina. (...) Defendem muito bem», afirmou, em entrevista à Yahoo Deportes.

«O treinador [Sérgio Conceição] é muito inteligente. Muitos jogadores falam bem dele. Nós agora também estamos bem, mas mudámos de treinador recentemente, pelo que temos de ter os pés bem assentes na terra e não podemos pensar que somos superiores a quem quer que seja», acrescentou.

Depois, o guarda-redes argentino deixou elogios ao compatriota Marchesín: «No FC Porto, o Marchesín tem estado muito bem. (...) Sinto-me identificado com o Emi Martínez [Aston Villa] e o Marchesín, porque quando estive no Málaga joguei muito bem e as pessoas não reconheciam isso. Mais vale estar num City ou num Chelsea e ser suplentes, porque o clube onde jogas importa mais. (...) No outro dia ouvia o Marchesín e senti-me identificado.»