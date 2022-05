O Chelsea publicou esta quinta-feira um comunicado em nome de Roman Abramovich, onde o oligarca russo garante que não pediu para ser reembolsado do empréstimo de 1,9 mil milhões de euros que tinha feito ao clube.

O porta-voz de Abramovich reitera ainda que o bilionário russo mantém as intenções de utilizar o dinheiro da venda do clube para a caridade: «A intenção do Sr. Abramovich de doar o valor da venda do Chelsea para a caridade não mudou.»

Recorde-se que há uma lista restrita de compradores para o clube de Londres, mas nada está decidido.