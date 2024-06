Primoz Roglic, da BORA-Hansgrohe, venceu a sétima etapa do Critérium du Daphiné, com bastante margem, neste sábado, nos Alpes. O ciclista esloveno atravessou a meta mais de um minuto antes do segundo classificado, Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike). Foi uma etapa difícil, de montanha, com bastante inclinação.

Depois do norteamericano Jorgenson, foi o canadiano Derek Gee que culminou o pódio, no terceiro lugar. Destaque também para Marc Soler, da UAE Emirates, que teve uma boa prestação mas cedeu nos quilómetros finais.

Um dos principais ciclistas da atualidade, o belga Remco Evenepoel, teve uma prestação abaixo do esperado e, além de sair do top-5, perdeu também a camisola de Melhor Jovem.