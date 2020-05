Nas provas do circuito profissional de ciclismo, Mark Cavendish costuma lutar pela vitória em sprints e sofrer sempre que a estrada empina. Mas estes são dias estranhos e este mesmo Cavendish, um dos melhores sprinters do pelotão aos 34 anos, acabou de fazer a ascensão ao Evereste sem ter de sair de casa.



Cavendish diz que se juntou ao colega Luke Rowe e que demorou dez horas e 37 minutos para cumprir num simulador a exigente subida a um dos pontos mais altos do planeta. O percurso de 211 quilómetros levou os dois ciclistas profissionais a uma altitude máxima de 8849 metros.



Mark Cavendish já venceu 30 etapas no Tour, 15 no Giro e três na Vuelta.