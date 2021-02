João Almeida, ciclista português que durante mais de duas semanas foi líder da classificação geral na última edição da Volta a Itália, subiu ao segundo lugar da classificação geral na Volta aos Emirados Árabes Unidos.

O ciclista da Deceuninck Quick-Step foi sexto no contrarrelógio da segunda etapa da prova a 30 segundos do vencedor Filippo Ganna.

À frente de João Almeida, que saltou do quarto para o segundo posto da geral, está apenas o Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França no ano passado. O esloveno foi o quarto mais rápido no crono (a 24 segundos) e tem uma vantagem e cinco segundos sobre o português.

O segundo dia da Volta aos Emirados Árabes Unidos ficou marcado pelo abandono da Alpecin-Fenix, equipa do até agora líder Mathieu van der Poel, que venceu a primeira etapa. «A equipa foi notificada de um resultado positivo num dos seus membros, depois dos testes realizados na noite de domingo», informou a equipa em comunicado.