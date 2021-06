Rui Costa sofreu abrasões no tornozelo direito e ligeiras contusões nas nádegas em consequência do envolvimento numa das duas quedas massivas na primeira etapa da Volta a França em bicicleta.

Apesar das mazelas, o ciclista português vai continuar em prova.

A UAE Emirates, equipa de Rui Costa, teve um total de quatro ciclistas que foram ao chão. Tadej Pogacar, líder da equipa e vencedor da edição do ano passado do Tour, escapou ileso, ao contrário do ciclista português, do norte-americano Brandon McNulty, do dinamarquês Mikkel Bjerg e do suíço Marc Hirschi, que inspira mais cuidados: deslocou um ombro e a equipa ainda vai decidir se pode continuar em prova.