VÍDEO: líder Pogacar faz hat-trick na Catalunha, João Almeida sobe um lugar Esloveno triunfa isolado na sexta e penúltima etapa, português foi 7.º e é agora 9.º na geral. Landa mantém 2.º posto e tudo mudou no resto do top-10, com Egan Bernal em destaque