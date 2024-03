O ciclista neerlandês Marijn van den Berg (EF Education-Easy Post) venceu esta quinta-feira, ao sprint, a quarta etapa da Volta à Catalunha.

Van den Berg, de 24 anos, triunfou ao fim de 03:40.19 horas, necessárias para cumprir 169,2 quilómetros entre Sort e Lérida, à frente do belga Arne Marit (Intermarché-Wanty), segundo, e do letão Emils Liepins (Team DSM-Firmenich-PostNL), terceiro.

A etapa, mais plana do que as anteriores, só com uma montanha categorizada ao longo do traçado, permitiu aos nomes principais do pelotão gerir esforços a meio da Volta à Catalunha, que termina no domingo. O dia só trouxe mesmo uma ligeira mudança no top-10 da geral, com Wouter Poels a subir ao 7.º lugar, por troca com Sepp Kuss, agora 8.º.

Nessa classificação, o esloveno Tadej Pogacar é líder, com 02.27 minutos de vantagem sobre o espanhol Mikel Landa (Soudal-QuickStep), segundo, e 02.55 em relação ao russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), terceiro. O português João Almeida (UAE Emirates), terceiro em 2022 e 2023, é 10.º classificado, a 03.52 minutos do companheiro de equipa que lidera a prova.

Na sexta-feira, a quinta de sete etapas liga Altafulla a Viladecans, em 167,5 quilómetros.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (TOP-10):

1.º: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 17h18m31s

2.º: Mikel Landa (Soudal Quick Step), + 02m27s

3.º: Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +02m55s

4.º: Lenny Martinez (Groupama-FDJ), + 03m21s

5.º: Chris Harper (Team Jayco Alula), +03m22s

6.º: Enric Mas (Movistar), + 03m27s

7.º: Wouter Poels (Bahrain Victorious), + 03m31s

8.º: Sepp Kuss (Team Visma|Lease a Bike), + 03m32s

9.º: Egan Bernal (Ineos Grenadiers), + 03m50s

10.º: JOÃO ALMEIDA (UAE Team Emirates), + 03m52s