João Almeida (UAE Team Emirates) ficou este domingo no quarto lugar do contrarrelógio inaugural da Volta à Suíça, que decorreu em Vaduz, no Liechtenstein.

A prova foi ganha pelo belga Yves Lampaert (Soudal Quick Step), com um tempo de 5,05.58 minutos. Ficou à frente do suíço Stefan Bisseger (EF Education) e do britânico Ethan Hayter (INEOS), segundo e terceiros classificados, respetivamente.

Já Nélson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (EF Education), ficaram em 19.º (5,19.25) e em 64.º (5,26.48), respetivamente.

A segunda etapa da Volta à Suíça é esta segunda-feira, num percurso de 177,3 quilómetros que liga Vaduz a Regensdorf.