O ciclista uruguaio Thomas Silva (Caja Rural-Seguros RGA) venceu, esta quarta-feira, a primeira etapa da Volta ao Alentejo, na ligação de 168 quilómetros entre Castro Verde e Beja.

Silva, de 22 anos, impôs-se numa tirada marcada pela média de velocidade alta e por várias quedas, com o português Iúri Leitão a ser segundo, a dois segundos do colega de equipa, seguido do também português Rafael Reis (Sabgal-Anicolor), terceiro também a dois segundos.

O dia ficou marcado por uma fuga numerosa, com nove corredores, que chegaram a ter mais de oito minutos de vantagem, sendo reintegrados no pelotão a dez quilómetros do fim.

Já no último quilómetro, uma queda afetou o grupo, mas sem mexer com a chegada à meta, comThomas Silva a impor-se para uma importante vitória na carreira, a seguir aos nacionais de fundo do Uruguai em 2022.

Na geral, Silva tem seis segundos de vantagem sobre Iúri Leitão, dadas as bonificações, e oito para Rafael Reis.

A segunda etapa liga a Vidigueira a Grândola (180,9 quilómetros), com uma subida de terceira categoria já nos últimos dez quilómetros.