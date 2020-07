Na antevisão do clássico entre FC Porto e Sporting, da 32.ª jornada da Liga, Conceição deixou elogios ao trabalho que tem sido realizado pelo adversário desta quarta-feira.

«É unânime que tem feito um excelente trabalho, no pouco tempo que tem de treinador. Tem as ideias muito bem definidas do que quer para as suas equipas, as duas em que trabalhou, ou pelo menos as duas com mais mediatismo. Foi conhecendo aquilo que é o treinador, as suas ideias, que baseámos a estratégia para o jogo, mas grande fatia da preparação tem a ver com a nossa equipa», explicou em conferência de imprensa.



Na última segunda-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, apelou a que os adeptos do FC Porto tenham civismo e solidariedade nos possíveis festejos do título de campeão nacional dos dragões. Conceição recusou abordar o assunto enquanto o campeonato não estiver matematicamente assegurado.



«Depois de conquistar, nós dizemos algo. Acho que não há e já tive oportunidade de falar sobre isso no São João, acho que não vale a pena repetir-me», comentou.



Se o FC Porto ganhar ao Sporting, Conceição iguala o registo de Mourinho que em 2002/03, vencendo todos os Clássicos. O técnico preferiu, ainda assim, desvalorizar esse registo.



«Acho que nenhum adepto vai festejar vencer todos os clássicos ou algum recorde. Os adeptos festejam vitórias tal como nós. O Sporting é uma equipa diferente, com alguns jovens de qualidade lançados pelo novo treinador dentro do que é a sua ideia de jogo. Desde a entrada do Rúben que o Sporting ainda não perdeu, isso é sinónimo da qualidade no trabalho que é refletida na dinâmica da equipa e pelos jogadores que compõem esse coletivo», sublinhou.