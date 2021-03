O Sporting organizou esta terça-feira a primeira conversa com os adeptos através do clubhouse, tendo contado com a participação de Antonio Adán: o guarda-redes passou por breves minutos pela rede social, para uma conversa descontraída com os sportinguistas.

Adán estava a caminho para gravar o podcast ADN de Leão e tinha pouco tempo para estar no clubhouse, porque o espanhol insiste em ir almoçar todos os dias a casa. O que abriu espaço para se falar do facto de haver jogadores do Sporting que levam marmita com o almoço de casa.

«Se querem ter a mala de Louis Vuitton, por algum lado têm de poupar e alguns levem a marmita de casa», brincou Adán. «Aqui na Academia come-se muito bem, mas passamos muito tempo aqui e para mudar um pouco de ares e comer algo diferente, prefiro ir comer a casa.»

Pelo caminho falou-se do facto dos guarda-redes cuspirem nas luvas com que vão agarrar a bola. Pouco higiénico? «É para que as luvas agarrem melhor a bola», respondeu Adán. «E também porque temos que tocar na cara do adversário», sorriu o guarda-redes.

O espanhol falou ainda do facto do Sporting ser a melhor defesa do campeonato, tendo apenas dez golos sofridos em vinte jogos. O que para ele é um sinal da qualidade de toda a equipa a defender.

«Estamos a fazer um trabalho defensivo espetacular de toda a equipa e concedemos muito poucos remates. Mas a minha experiência, mesmo noutras equipas, diz-me que temos de estar sempre preparados, porque por vezes basta chegarem uma vez ou duas à baliza para criarem perigo.»

Por fim alguém comentou que quando o Sporting já fosse matematicamente campeão, Antonio Adán podia fazer um golo. O que conduziu à pergunta: já alguma vez marcou um golo?

«Nunca marquei um golo, mas já fiz algumas assistências. Fiz uma este ano no Sporting e também fiz uma ou outra no Bétis», concluiu o guarda-redes.