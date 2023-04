O antigo treinador do FC Porto, Co Adriaanse, tem acompanhado a evolução do português Francisco Conceição no Ajax e considera que o antigo futebolista dos dragões «tem grandes hipóteses» de impor-se em definitivo na equipa principal do clube de Amesterdão na próxima época.

Contratado no último verão pelo Ajax ao FC Porto, Francisco Conceição leva 26 jogos e um golo pela equipa principal dos neerlandeses. No entanto, tem sido recorrente a condição de suplente utilizado, algo que aconteceu em 20 desses encontros, entre seis a titular. Pelo meio, leva sete jogos e cinco golos pela equipa B.

«Ele está bem, principalmente na equipa secundária. Na semana passada, fez dois golos e está a ter cada vez mais oportunidades de fazer minutos para ser importante na equipa», referiu Adriaanse, em declarações ao Maisfutebol, lembrando o bis de Conceição na vitória da equipa B do Ajax ante os bês do PSV, na passada segunda-feira.

Sobre se o extremo pode ser primeira opção de forma mais regular na equipa principal do Ajax, Adriaanse acredita que isso vai acontecer em 2023/24, embora dependendo de quem seja o treinador.

«Penso que no próximo ano. Mas isso depende de quem vai ser o treinador do Ajax no próximo ano. Não sei quem vai ser. Agora é o [John] Heitinga. O Heitinga deu-lhe muitas oportunidades, mas o [Alfred] Schreuder fez o mesmo. Por isso, penso que ele tem grandes hipóteses de estar na equipa base do Ajax na próxima época», considerou.