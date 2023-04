Depois de ter feito uma assistência pela equipa principal no último domingo, Francisco Conceição esteve em grande nível na vitória da equipa B do Ajax contra a formação secundária do PSV Eindhoven.



O internacional sub-21 português fez o primeiro da conta pessoal aos 34 minutos num pontapé cruzado que não deu hipóteses ao guarda-redes contrário.



Já na segunda parte, aos 59 minutos, o ex-FC Porto assinou um golaço: pontapé em jeito de pé esquerdo ao ângulo da baliza do PSV.



Refira-se que o jogo da 33.ª jornada da segunda divisão neerlandesa terminou com a vitória do Ajax por 5-4.