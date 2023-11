O pai de Luis Díaz, jogador do Liverpool, vai ser libertado, anunciou esta sexta-feira o Exército de Libertação Nacional (ELN).

«A notícia que todos ouviram é certa, o ELN vai libertar o pai do jogador Luis Díaz o quanto antes», disse Juan Carlos Cuéllar, porta-voz da ELN, citado pelo Noticias Caracol. Cuéllar, diga-se, é o gestor de paz neste processo.

Para já, ainda não há mais detalhes sobre a libertação.

Os pais de Luis Díaz, recorde-se, foram sequestrados no passado sábado, na Colômbia. A mãe foi resgatada algumas horas depois, mas o pai continua desaparecido.

De acordo com a imprensa do país, os pais do antigo extremo do FC Porto estavam parados numa bomba de gasolina quando foram abordados por motociclistas armados e obrigados a entrar na carrinha em que os próprios seguiam, juntamente com os sequestradores.