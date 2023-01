O preço do gasóleo deve descer em média cerca de 4 cêntimos por litro a partir da próxima segunda-feira e o da gasolina também deverá descer cerca de 2,5 cêntimos por litro, segundo disse à CNN Portugal uma fonte do mercado, com base no preço do petróleo e dos produtos refinados nos mercados internacionais.

A concretizarem-se estas alterações de preço e tendo em conta o preço médio de venda que estava a ser praticado esta semana, no início da próxima semana o litro do gasóleo deverá ser vendido a um valor médio de 1,28 euros por litro e o da gasolina a 1,43 euros por litro.