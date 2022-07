A próxima semana vai começar com uma descida de seis cêntimos por litro no preço quer da gasolina, quer do gasóleo. Continua assim a tendência descrescente do preço dos combustíveis.

Esta semana o litro do gasóleo simples está a ser vendido a uma média de 1,91 euros e o da gasolina 95 simples a 1,96 euros, segundo o site da Direção-Geral de Energia e Geologia. No caso da gasolina, será a sétima semana consecutiva em que se verifica uma redução do preço por litro.

No entanto, apesar destas descidas, os combustíveis continuam mais caros do que estavam antes da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.



