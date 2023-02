Após um mês de janeiro com uma subida do preço dos combustíveis, fevereiro continua com uma tendência de descida.



A partir de segunda-feira, o preço do litro do gasóleo deve ficar 3,5 cêntimos mais barato. A gasolina também vai ficar mais barata na próxima semana, mas a descida no preço por litro será de apenas 0,5 cêntimos.

Assim sendo, de acordo com os valores apresentados no site da Direcção-Geral de Energia e Geologia, quem for abastecer a viatura na próxima semana irá pagar 1,53 euros por litro de gasóleo simples e 1,67 por litro de gasolina simples 95.

Os apoios para mitigar os efeitos do aumento dos preços dos combustíveis vão continuar em vigor durante o mês de fevereiro, anunciou o Ministério das Finanças. Enquanto o desconto no ISP no gasóleo continua o mesmo, na gasolina aumenta, em virtude da evolução de preços.