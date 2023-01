A CONMEBOL prometeu, esta terça-feira, um prémio de cinco milhões de dólares (cerca de 4,6 milhões de euros) caso o Flamengo conquiste o Mundial de Clubes.



O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez, considerou que este prémio é «um forte estímulo para o representante» do continente na prova que se vai disputar entre os dias 1 e 11 de fevereiro, em Marrocos.

«A América do Sul quer mais glórias desportivas», escreveu ainda o dirigente paraguaio na rede social no Twitter.

A equipa orientada por Vítor Pereira, vai defrontar o vencedor do jogo entre os marroquinos do Wydad Casablanca e os sauditas do Al Hilal nas meias-finais do Mundial de clubes.