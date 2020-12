O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a três elementos do Sporting: Frederico Varandas (presidente), João Mário (jogador) e Miguel Braga (diretor de comunicação).

Em causa estão as declarações do trio após o jogo do Sporting em Famalicão, no qual os leões empataram a duas bolas e viram um golo ser anulado com recurso ao VAR nos descontos.

O processo já seguiu para a comissão de instrução de inquéritos da Liga, que vai agora analisar a situação, e depois devolvê-lo ao CD.