Os Estados Unidos registaram 426 mortos e 57.794 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza 135.155 óbitos e 3.297.501 casos desde o início da pandemia.

O número de casos nos Estados Unidos aumentou para cerca de 60 mil por dia na semana passada, um crescimento que se verificou em 37 dos 50 estados do país.

No domingo, a Florida registou o número de casos diário mais elevado do país: mais 15.300 confirmados, de acordo com a contagem do Departamento de Saúde estatal.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 406.403 casos confirmados e 32.029 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido, México e Itália.

Só na cidade de Nova Iorque, morreram 22.755 pessoas. Segue-se Nova Jersey, com 15.525 mortos, Massachusetts, com 8.310, e Illinois, com 7.372.

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 320.957 casos, seguindo-se a Florida.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados. O segundo é o Brasil, que totaliza agora 72.100 óbitos e 1.864.681 de casos de infeção, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 4.063 óbitos com a doença provocada pelo novo coronavírus.

O país registou mais 631 mortos e 24.831 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, momento em que a taxa de letalidade da doença está fixada em 3,9%, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

Em relação ao número de recuperados, o país sul-americano regista 1.123.204 pacientes que conseguiram superar a doença, tornando-se no segundo país do mundo com mais casos de recuperação, apenas atrás dos Estados Unidos da América.

No momento, 669.377 infetados continuam sob acompanhamento no Brasil.

O foco da pandemia no país continua a ser São Paulo (sudeste), o estado mais rico e populoso do Brasil, concentrando oficialmente 371.997 casos de infeção e 17.848 vítimas mortais.

Seguem-se as unidades federativas do Ceará (nordeste), que acumula 136.785 pessoas diagnosticadas e 6.868 óbitos e o Rio de Janeiro (sudeste), que desde a chegada da pandemia ao país, no final de fevereiro, já perdeu 11.415 cidadãos para a covid-19 e registou 129.684 casos confirmados.