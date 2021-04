Raphael Varane testou positivo à Covid-19, informou o Real Madrid em comunicado.

O defesa-central francês é assim baixa de última hora para o jogo desta noite frente ao Liverpool, dos quartos de final da Liga dos Campeões, e falha também o clássico com o Barcelona, de sábado, e a segunda mão da eliminatória com os reds, no próximo dia 14 de abril.

Além de Varane, Sergio Ramos também está lesionado e é baixa para Zidane nesta fase da época.

O jogo com o Liverpool desta noite tem apito inicial para as 20h00 e pode acompanhá-lo AO MINUTO no Maisfutebol.