Os guarda-redes do Marítimo revelaram esta terça-feira como têm trabalhado estes dias isolados em casa, devido à pandemia de Covid-19.

Amir, o habitual titular da equipa orientada por José Gomes, diz que não só tem feito os exercícios propostos pela equipa técnica do emblema madeirense como já teve novas ideias.

«Esta situação é um desafio para todos os jogadores, porque não podemos treinar como estamos habituados. Eu adapto-me facilmente a qualquer situação e tento encontrar formas de melhorar a minha performance. Tenho seguido o plano traçado pela equipa técnica e arranjei alguns exercícios adicionais para superar a falta da baliza, com recurso a bolas de ténis e a ajuda da parede», disse, ao site do clube.

Charles, por sua vez, tem recorrido à garagem para se exercitar, ele que vive num apartamento: «É muito diferente trabalhar em casa, mas não podemos parar. Temos treinado em grupo todas as manhãs para mantermos a forma física e isso ajuda a matar as saudades do balneário. Moro num apartamento e, por isso, uso a garagem para trabalhos de velocidade, reação e saltos para não deixar cair todo o trabalho efetuado ao longo da temporada.»

Joyce Anacoura admitiu ter «saudades» dos treinos na relva e Pedro Mateus revelou que o seu irmão tem sido o seu guarda-redes pessoal.