Espanha registou mais 179 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, mais 16 do que as 213 do último balanço.



O número total de vítimas mortais em Espanha é agora de 26.479 e há um total de 223.578 casos confirmados, mais 604 novos casos nas últimas 24 horas.

Em sentido contrário, 133.952 pessoas já recuperaram da doença.