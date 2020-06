Portugal passou de 35.306 para 35.600 casos de covid-19 e de 1.492 para 1.497 mortes, de acordo com o boletim divulgado pela Direção Geral de Saúde (DGS) nesta quarta-feira.

Quer isto dizer que são mais 294 casos (aumento de 0,8%), no espaço de 24 horas, e mais cinco mortes a lamentar. Números mais baixos do que 421 novos infetados e sete mortes do relatório de quarta-feira.

O boletim da DGS regista mais 403 casos recuperados, para um total de 21.742.

O número de casos ativos baixa para 12.361 (eram 12.475 na terça-feira).

A taxa de letalidade global é de 4,2%, sendo de 17,5% acima dos 70 anos.

Quatro das cinco vítimas mortais deste relatório tinham mais de 80 anos (três homens e uma mulher) e a outra é uma mulher com idade entre 70 e 79 anos.

Óbitos por covid-19

Há 417 pessoas internadas, mais 23 do que na véspera. 70 estão em unidades de cuidados intensivos, mais cinco.

Dos 294 novos casos, 270 foram registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o que equivale a 92%.

Casos por região

Norte: 16.988‬‬ casos (+21), 809 mortes (=);

Lisboa e Vale do Tejo: 13.878 casos (+270), 412 mortes (+4);

Centro: 3.837 casos (=), 245 mortes (+1)

Algarve: 391 casos (+2), 15 mortes (=)

Alentejo: 274 casos (+1), 1 morte (=)

Açores: 142 casos (=), 15 mortes (=)

Madeira: 90 casos (=), sem mortes