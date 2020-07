Portugal passou de 47.765 casos confirmados de covid-19 para 48.077 e de 1.679 mortes para 1.682, segundo o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas o país registou, por isso, mais 312 novos casos, aumento de 0,7 por cento, e mais três mortes.

As três vítimas mortais tinham mais de 80 anos.

447 doentes estão internados, menos 29 do que na véspera, e 67 estão em unidades de cuidados intensivos (menos cinco do que no dia anterior).

Há mais 314 recuperados, num total de 32.790 doentes curados. O número de casos ativos desce para 13.605.

76 por cento dos novos casos (236) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, região onde ocorreram duas das mortes. A outra foi na região Norte.