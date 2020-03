A Juventus anunciou, esta quinta-feira, que 121 pessoas ligadas ao clube, desde jogadores a funcionários, bem como dirigentes, estão em isolamento voluntário, fruto da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A medida está mais intimamente relacionada com o facto de o futebolista do plantel, Daniele Rugani, colega do português Cristiano Ronaldo, ter testado positivo para a covid-19.

Esta quinta-feira, o atleta do clube transalpino já fez um apelo, através das redes sociais pessoais, referindo que «está bem».