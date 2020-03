Foi hospitalizado na China um jogador brasileiro com o novo coronavírus Covid-19. O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde de Guangzhou, que, apesar de não revelarem a identidade, afirmaram tratar-se de «um jogador de futebol brasileiro de 30 anos, morador em Wuhua, Meizhou, acabado de regressar da Tailândia».

Segundo a imprensa chinesa, o jogador em causa é Dorielton, avançado do Meizhou Hakka, que regressou à China no dia 16 vindo de Banguecoque. À chegada foi levado para isolamento, por ter apresentado febre, e mais tarde diagnosticado com Covid-19.

Os restantes jogadores do Meizhou Hakka não apresentaram os sintomas, diz ainda a imprensa chinesa.

Apesar de o surto de Covid-19 ter começado na China, não havia ainda registo de nenhum jogador profissional diagnosticado com a doença.