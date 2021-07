Portugal regista, neste domingo, mais oito mortos e 2.625 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados aumentou significativamente face às últimas 24 horas: há mais 44 internados, um total de 979. Em unidades de cuidados intensivos estão mais 12 doentes, um total de 193.

O maior número de novas infeções foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo: mais 1.042. No Norte, são mais 1.019. No Algarve houve mais 228, no Centro mais 161, no Alentejo mais 118, nos Açores mais 40 e na Madeira mais 17.

Quatro dos óbitos foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Norte, um nos Açores e outro na Madeira. Por género, três foram homens e cinco mulheres. A DGS não detalha, no boletim, a faixa etária dos óbitos.

Foram dados como recuperados mais 1.202 infetados, para um total de 881.570 desde os primeiros registos oficiais da covid-19 no país.

A incidência a nível nacional mantém-se nos 418,3 casos por 100 mil habitantes e, no Continente, nos 430,8 casos. O R(t), nacional e no Continente, fixa-se igualmente no 1,07, tal como no boletim de sábado.

Em cerca de 17 meses de covid-19 em Portugal, a doença já esteve associada a 17.292 óbitos e já se registaram 953.059 infetados.